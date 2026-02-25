Сколько жителей Ходжалы обеспечены работой?

Государственное агентство по трудоустройству при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже привлекло к мерам по трудоустройству 1137 жителей, переселенных в Ходжалинский район.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по трудоустройству.

Согласно информации, 1099 из них получили работу (включая создание небольших фермерских хозяйств в рамках программы самозанятости для 198 жителей, переселенных в район), а 38 - привлечены к профессиональным курсам.

"В настоящее время ведется работа по поддержке трудоустройства еще одной группы жителей. Оцениваются их возможности трудоустройства и определяется то, к какой программе трудоустройства они будут привлечены", - отмечается в информации.