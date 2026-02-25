Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Xocavənd sakinləri ilə səmimi söhbəti
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olublar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva Xocavənd şəhərinə köçmüş İlqar Həsənovun evində oldular və söhbət etdilər.
Prezident İlham Əliyev: Salaməleyküm.
Sakinlər: Xoş gəlmisiniz.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
Qadın sakin: Mehriban xanım, bizə şərəfdir ki, evimizə təşrif buyurmusunuz.
Kişi sakin: Fəxr edirəm ki, Sizin komandanlığınız altında döyüşlərdə iştirak etmişəm.
Prezident İlham Əliyev: Füzuli və Xocavənd... Buranı azad etmisən?
Kişi sakin: Hazırda da Müdafiə Nazirliyində hərbi xidmətimi davam edirəm.
Qadın sakin: Xoş gəlmisiniz. Bizim üçün şərəfdir ki, bu gün Siz bizim evimizdəsiniz. Yəni böyük gündür, həqiqətən. Həmişə danışırdım, deyirdim, Xocavəndi o qədər həsrətlə gözləyirəm, orada yaşamağı çox həsrətlə istəyirəm. İndi çox şadam ki, mənim övladlarım burada böyüyəcəklər.
Prezident İlham Əliyev: İnşallah. Çox gözəl. Şərait də yaxşıdır. Eviniz necədir?
Kişi sakin: Minnətdarıq. Çox gözəldir, Ali Baş Komandan.
Prezident İlham Əliyev: Sən özün harada doğulmusan?
Kişi sakin: Xocavənd rayonunun Axullu kəndində.
Prezident İlham Əliyev: Axullu. Uzaqdır buradan?
Kişi sakin: Xeyr, buradan çox uzaq deyil.
Digər qadın sakin: Xoş gəlmisiniz. Nə böyük şərəf.
Kişi sakin: Anamdır. İsti çörəyimiz var, təzə.
Digər qadın sakin: Xoş gəlmisiniz, Mehriban xanım, bizi şərəfləndirdiniz.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Allah sizə cansağlığı versin.
Digər qadın sakin: Allah Sizi də saxlasın. Sizin sayənizdə öz torpaqlarımıza qayıtmışıq, minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Təbrik edirəm sizi.
Digər qadın sakin: Biz də Sizi təbrik edirik, çox sağ olun. Nəvələrim burada böyüyəcək, ən böyük şərəfdir. Xoş gəlmisiniz Siz də.
Prezident İlham Əliyev: İşğal dövründə harada yaşamısınız?
Kişi sakin: İşğal dövründə Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində qaçqınlar üçün salınmış düşərgədə.
Prezident İlham Əliyev: Bakıda, Buzovnadakı düşərgədə?
Kişi sakin: Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Sən də orada doğulmuşdun?
Kişi sakin: Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Ev şəraiti necədir?
Qadın sakin: Çox gözəl, hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirik Sizə.
Prezident İlham Əliyev: Siz də dadına baxın, təndir çörəyidir.
Qadın sakin: Nuş edin, nuş olsun.
Prezident İlham Əliyev: Sən də hərbi hissədə xidmət edirsən?
Kişi sakin: Bəli, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Siz nə işlə məşğul olursunuz?
Qadın sakin: Mən Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimiyəm.
Digər qadın sakin: Mehriban xanım, gəlişinizdən çox şərəf duyuram.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Mən də çox xoşbəxtəm sizi görməyimə.
Digər qadın sakin: Biz də çox xoşbəxtik Sizi görməyə.
Prezident İlham Əliyev: Əsas odur ki, doğma Qarabağ torpağındasınız.
Qadın sakin: Əsas odur ki, bu gün bu azadlığı yaşayırıq, bu müstəqilliyi yaşayırıq. Qalan şeylər hamısı düzələcək. Təmirdir, məktəbdir - hamısı olacaq, bəli.
Digər qadın sakin: Allah canınızı sağ eləsin.
Kişi sakin: Düşməni də qovmuşuq.
Digər qadın sakin: Allah canınızı sağ eləsin. Sizin sayənizdə.
Prezident İlham Əliyev: Düzdür, qovmuşuq.
Qadın sakin: Amin. Allah Sizi qorusun, xalqımıza çox görməsin. Həmişə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Prezident İlham Əliyev: Bundan sonra sülh olacaq.
Digər qadın sakin: Allah ömür versin Sizə.
Qadın sakin: Bizim eşitdiyimiz o bomba səsini, güllə səsini bu uşaqlar bir daha eşitməsinlər.
Prezident İlham Əliyev: Eşitməyəcəklər.
Kişi sakin: Ali Baş Komandanımız onlara elə bir dərs verdi ki, onlar bir daha ayağa qalxan deyillər.
Prezident İlham Əliyev: Bu, şanlı tariximizdir. Əlbəttə, Zəfər tarixi qürur mənbəyimizdir. Elə igidlər hesabına biz torpaqlarımızı azad etdik.
Kişi sakin: Sizin sayənizdə, "dəmir yumruğ"un sayəsində.
Qadın sakin: Mən daha çox qürurluyam. Çünki həm hərbçi bacısıyam, həm də şəhid bacısıyam.
Prezident İlham Əliyev: Allah rəhmət eləsin.
Qadın sakin: Həm də həyat yoldaşım hərbçidir.
Prezident İlham Əliyev: Xocavəndin, Füzulinin azad olunmasında iştirak edib və yüksək təltiflərlə də mükafatlandırılıb.
Qadın sakin: Bəli, Sizin imzanızla. Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: İndi Azərbaycan elə güclüdür, əminəm ki, bundan sonra heç kim bizə qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edə bilməz. Ona görə sülh, əmin-amanlıq olmalıdır, heç bir itki olmamalıdır. Amma güclü Ordumuz da hər zaman olmalıdır ki, bunu biz təmin edək. Onu da edirik.
Qadın sakin: Sayənizdə, cənab Prezident. Bunların hamısı sayənizdə oldu.
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Gəlin, birlikdə şəkil çəkdirək.
X X X
Sonra xatirə şəkilləri çəkdirildi.
X X X
Kişi sakin: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Təbrik edirəm sizi, sağ olun.
Qadın sakin: Evimizə qonaq olun. Çox sağ olun, cənab Prezident. Şərəfdir bizim üçün.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре