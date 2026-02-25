https://news.day.az/azerinews/1818339.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olublar, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüblər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olublar. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra dövlətimizin başçısı, birinci xanım və qızları Xocavənd şəhər və Xocavənd kənd sakinləri ilə görüşüblər.
