США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на закрытой встрече в Вашингтоне заявил, что администрация Дональда Трампа настаивает на "неограниченном по времени" ядерном соглашении с Ираном, в отличие от сделки 2015 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, Уиткофф отметил, что переговоры будут строиться на предположении, что у Ирана нет ограничений по сроку действия соглашения: "Независимо от того, заключим мы сделку или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя подобающим образом до конца своей жизни", - цитируют источники слова спецпосланника.

Он также подчеркнул, что при достижении соглашения с Тегераном Вашингтон "намерен провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-группировок в регионе".

Отметим, что очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном запланирован на 26 февраля в Женеве при посредничестве Омана, как это было в предыдущем раунде.