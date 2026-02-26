NYT раскрыла детали перестрелки с участием американского судна у Кубы

Американский катер, который вошел в территориальные воды Куба, не имел отношения к Военно-морским силам США или к Береговой охране США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, чиновник сообщил, что в перестрелке участвовало гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников с Кубы.

"Оно не принадлежало ни Военно-морским силам США, ни Береговой охране. Позднее разведка подтвердила, что обстрелу подверглось отдельное гражданское судно", - пишет NYT.

Ранее Reuters сообщило, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате перестрелки есть погибшие и постравшие, утверждает агентство.