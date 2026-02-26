У Вашингтона есть и другие варианты по Ирану

Администрация США не отказывается от контактов с Ираном, в том числе в Женеве, в целях дипломатического урегулирования ситуации вокруг его ядерной программы.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, президент США направляет в Женеву двух переговорщиков для продолжения диалога.

"Принцип очень прост: Иран не может иметь ядерное оружие. Если он пытается восстановить ядерную программу военного назначения, это создаст для нас проблемы. Мы видели доказательства того, что предпринимались попытки сделать именно это", - отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что президент намерен решить вопрос дипломатическим путем, однако у Вашингтона имеются и другие варианты действий.

Ранее мы сообщали, что администрация Дональда Трампа настаивает на "неограниченном по времени" ядерном соглашении с Ираном, в отличие от сделки 2015 года.