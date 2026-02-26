https://news.day.az/sport/1818433.html "Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов В Турине завершился ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между "Ювентусом" и "Галатасараем". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе "Альянц" завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время. Голы за туринцев забили Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни.
"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов
В Турине завершился ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между "Ювентусом" и "Галатасараем".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе "Альянц" завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время.
Голы за туринцев забили Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. При этом с 48-й минуты "Ювентус" играл в меньшинстве после удаления Ллойда Келли, но сумел довести матч до овертайма и забить третий мяч.
В дополнительное время за "Галатасарай" отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз, что позволило стамбульскому клубу сохранить преимущество по сумме двух встреч.
