"Ювентус" в меньшинстве обыграл "Галатасарай", но вылетел из Лиги чемпионов

В Турине завершился ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между "Ювентусом" и "Галатасараем".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе "Альянц" завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время​.

Голы за туринцев забили Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. При этом с 48-й минуты "Ювентус" играл в меньшинстве после удаления Ллойда Келли, но сумел довести матч до овертайма и забить третий мяч.

В дополнительное время за "Галатасарай" отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз, что позволило стамбульскому клубу сохранить преимущество по сумме двух встреч.