Тегеран готов снизить обогащение урана

Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до примерно 3,6%.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Kan News со ссылкой на арабского дипломата, знакомого с ключевыми положениями одного из проектов предложения Ирана.

Так, источник сообщил, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана аналогично уровню, установленному в ядерной сделке 2015 года.

По его словам, на предыдущем раунде переговоров США не настаивали на полном прекращении обогащения. Согласно проекту соглашения, Иран готов приостановить обогащение урана на семь лет, тогда как Вашингтон настаивает на обязательстве на десять лет.

Ранее мы сообщали, что администрация Дональда Трампа настаивает на "неограниченном по времени" ядерном соглашении с Ираном, в отличие от сделки 2015 года.