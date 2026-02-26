iPhone 18 Pro не получит подэкранных датчиков

Компания Apple не планирует полностью отказаться от технологии Dynamic Island в моделях iPhone 18 Pro и Pro Max. Устройства сохранят характерный вырез в верхней части экрана, но его размеры будут уменьшены, сообщает Bloomberg, передает Day.Az.

Ранее инсайдеры сообщали о возможном переходе флагманских моделей iPhone на подэкранные датчики Face ID и фронтальную камеру. Однако, по последней информации от нескольких источников, Apple все же намерена сохранить уменьшенную версию Dynamic Island.

В компании рассматривают вариант размещения точечного проектора для системы Face ID под дисплеем и возможности уменьшения модуля камеры. Однако, судя по всему, полностью скрыть фронтальную камеру и инфракрасные датчики под экран пока не планируется. Ожидается, что эти элементы останутся в области Dynamic Island.

Слухи о переходе на полностью подэкранные технологии активно обсуждались в начале 2025 года. Есть два возможных объяснения: либо Apple тестировала эту архитектуру, но решила отложить внедрение из-за проблем с качеством и надежностью, либо первые сообщения были преувеличены и не имели под собой достаточных оснований.