Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы.

Сообщается, что катер из Флориды под флагом США вошел в территориальные воды острова. Находившиеся на борту люди открыли огонь по приближавшимся кубинским военным, которые ответили выстрелами.

По данным ведомства, в результате перестрелки были убиты четыре американца, еще шесть получили ранения. Кроме того, пострадал командир кубинского пограничного патруля.

Береговая охрана США заявила ТАСС, что пока не комментирует инцидент и перенаправляет все запросы в Госдепартамент США. "Мы в настоящее время переправляем все запросы в Госдепартамент", - сообщили в пресс-службе.

Госдепартамент пока не дал официального ответа.

Позднее генпрокурор Флориды заявил о начале расследования инцидента.