Вице-президент США прокомментировал стрельбу в водах Кубы

Администрация США не рассматривает инцидент в территориальных водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу - просто потому, что не знаю", - отметил он.

По его словам Вэнса, власти США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Он уточнил, что госсекретарь и помощник президента США Марко Рубио проинформировал его об инциденте примерно за 15 минут до общения с прессой.

"Но мы не знаем деталей. Пусть Белый дом позже представит дополнительную информацию, когда она у нас появится", - добавил вице-президент.

Ранее Reuters сообщило, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате перестрелки есть погибшие и постравшие, утверждает агентство.