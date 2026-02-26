Вице-президент США прокомментировал стрельбу в водах Кубы
Администрация США не рассматривает инцидент в территориальных водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу.
Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу - просто потому, что не знаю", - отметил он.
По его словам Вэнса, власти США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Он уточнил, что госсекретарь и помощник президента США Марко Рубио проинформировал его об инциденте примерно за 15 минут до общения с прессой.
"Но мы не знаем деталей. Пусть Белый дом позже представит дополнительную информацию, когда она у нас появится", - добавил вице-президент.
Ранее Reuters сообщило, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате перестрелки есть погибшие и постравшие, утверждает агентство.
