Гороскоп на 26 февраля

Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, сегодня ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Овна попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Овна в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Овен будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Телец

Сегодня Тельцу в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Тельца, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Тельцу уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Близнецы

Сегодня день потребует от Близнецов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Близнецов только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Близнецов: "мне кажется" и "я думаю". Если Близнецы хотят, чтобы их заметили и оценили, сегодня им стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Рак

Сегодня в течение дня Рак будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Рак сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Рак не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Лев

Сегодня Лев не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Льва получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Лев сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Дева

Сегодня - отличный день для того, чтобы Дева завязала полезное знакомство. Ее коммуникабельность и креативность на высоте, она полна интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Деве может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Дева сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на ее дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Весы

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Весам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Весов или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Весы сделают первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Скорпион

Сегодня у Скорпиона есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Скорпион сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Стрелец

Сегодня Стрельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Стрелец поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Козерог

Сегодня в каком-то вопросе от Козерога может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Козерогу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Козерогу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Козерог думает, появится еще и третий вариант?

Водолей

Сегодня, каким бы опытом Водолей ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Водолея под свой личный контроль. А может быть, Водолей почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа предлагают Рыбам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Рыб вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Рыбы обнаружат, что на своем месте они уже достигли "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В любом случае сегодня им не мешает подумать над тем, как кардинально изменить ситуацию к лучшему, потому что в этот день их интеллект обещает достичь своего пика.