В части Балакенского района не будет газа

Завтра с 09:00 в Балакене будет приостановлена подача газа для 1 920 абонентов.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Загатальском региональном управлении газовой эксплуатации.

Отмечается, что отключение связано с установкой одного узла типа RVQ G-400 на газораспределительной станции "Катех", а также двух балансировочных узлов типа G-400 в селе Катех.

В связи с проводимыми работами газоснабжение будет временно прекращено для 1 912 бытовых и 8 небытовых абонентов района.

Подача газа будет восстановлена после завершения монтажных работ.