https://news.day.az/society/1818371.html В части Балакенского района не будет газа Завтра с 09:00 в Балакене будет приостановлена подача газа для 1 920 абонентов. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Загатальском региональном управлении газовой эксплуатации.
В части Балакенского района не будет газа
Завтра с 09:00 в Балакене будет приостановлена подача газа для 1 920 абонентов.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Загатальском региональном управлении газовой эксплуатации.
Отмечается, что отключение связано с установкой одного узла типа RVQ G-400 на газораспределительной станции "Катех", а также двух балансировочных узлов типа G-400 в селе Катех.
В связи с проводимыми работами газоснабжение будет временно прекращено для 1 912 бытовых и 8 небытовых абонентов района.
Подача газа будет восстановлена после завершения монтажных работ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре