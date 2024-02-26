Президент Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Ходжалинском районе и встретился с представителями общественности района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется