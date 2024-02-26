https://news.day.az/officialchronicle/1640394.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Ходжалинском районе и встретился с представителями общественности района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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