ANCA, брысь под лавку!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская диаспора США привыкла чувствовать себя пупом земли. Благодаря нечистоплотности лоббистов и мифу о своем всесилии и влиянии, эта нездоровая общность не одно десятилетие третирует американских политиков. Американское армянство сумело сформировать представление о том, что оно на что-то влияет и главы Белого дома чуть ли не пляшут под его дудук. На самом деле политики чаще приплясывают только в период выборов, а затем поголовно успешно забывают об обещаниях, данных обнаглевшей диаспоре. Но об этой стороне своей "популярности" армянство предпочитает молчать.

В последнее время между диаспорой и Арменией Вашингтон все чаще стал выбирать последнюю. Если раньше приверженцы "армянского вопроса" ориентировались больше на местное армянство, игнорируя Ереван, то теперь ситуация иная. И это - результат политики самого Еревана, а не волшебных обстоятельств. До сих пор в мире негласно считалось, что Армения это нечто вроде центрального офиса мирового армянства, и не более. Благодаря Николу Пашиняну, начавшему делать шаги в сторону реального национального государства, это представление сегодня меняется. Армению начали воспринимать всерьез, и диаспору это очень беспокоит.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) устроил истерику по поводу визита в Армению вице-президента США Вэнса. Точнее, не самого визита, а высказываний высокого гостя. Джей Ди Вэнс назвал премьер-министра Армении Никола Пашинян своим другом и выразил ему поддержку на ближайших выборах. Это в ANCA расценили как "вмешательство в армянскую внутреннюю политику" и потребовали прекратить.

"Администрация Трампа-Вэнса не должна проявлять предвзятость в армянской политике по тем же самым причинам, по которым зарубежные страны не должны проявлять предвзятость в американской политике", - грозно заявила токсичная организация в соцсети Х. ANCA считает, что Пашинян, мол, становится все более непопулярным в Армении и ищет поддержку за границей.

Одним словом, нечего американцам поддерживать Пашиняна и вмешиваться (?) во внутренние дела Армении.

Самое забавное тут даже не глупость утверждений, а то, кто их озвучивает. Армянская диаспора это организация, которая тридцать лет совала свои длинные носы в дела соседних с Арменией стран и пыталась диктовать Вашингтону, как ему следует с ними поступать. Уточним - со странами, а не с носами. И тогда ANCA это не казалось недопустимым. Диаспора посредством хорошо оплаченного лобби оказывала давление на Вашингтон, требуя вмешательства в карабахский конфликт, во внутренние дела Азербайджана. В это трудно поверить, но диаспора "назначала" послов в Азербайджан, пользуясь слабыми местами той или иной администрации. Более безобразного вмешательства в дела другого государства и в национальные интересы США невозможно представить. И никто не указал тому же ANCA на его место, когда он посредством своих лоббистов объявлял, что голосование по кандидатуре посла в Баку должно зависеть от одобрения ее армянской диаспорой. Повторим - послы назначались в Азербайджан, а не в Армению, но мнение диаспоры принималось во внимание и учитывалось. Так был отозван из Баку в 2011 году Мэтью Брайза. Надо сказать, что авторитет Вашингтона очень сильно пошатнулся тогда в глазах азербайджанской стороны.

К чести Дональда Трампа, армянству не удавалось манипулировать им. В первое его президентство диаспора пыталась диктовать, кого Вашингтону назначать сопредседателем ныне покойной Минской группы, а также кого отправлять послом в Баку. В обоих случаях, несмотря на истерики армянстав, были назначены кандидатуры, спущенные Президентом.

Скажем больше - три года назад армянская диаспора пыталась повлиять на назначение американского посла в Израиль! Разумеется, у нее ничего не получилось, потому что американское армянство ничто по сравнению с американским еврейством. ANCA поскулил, поскулил и отполз под лавочку.

Так вот, не американскому армянству, а особенно ANCA открывать свои рты и требовать от США соблюдать дистанцию. Уютные и урожайные времена армянского лоббинга в мире закончились. Трамп это не тот Президент, которому интересно мнение местной диаспоры и какого-то Амбаряна (глава ANCA) касательно отношений Штатов с другими странами. Нынешний глава Белого дома сам знает, что ему делать.

ANCA лучше не путаться под ногами. Брысь под лавку!