Кто он - новый министр экологии и природных ресурсов Азербайджана? - Досье
Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Рашад Сахиль оглы Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Day.Az представляет досье нового министра:
Рашад Исмаилов окончил бакалавриат и магистратуру Бакинского государственного университета (БГУ) по специальности "Юриспруденция".
До назначения на руководящую должность в Министерстве экологии и природных ресурсов он занимал пост руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
Отметим, что ранее Р. Исмаилов работал на должности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.
