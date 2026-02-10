https://news.day.az/sport/1815087.html Азербайджанский спортсмен вступает в борьбу на зимних Олимпийских играх Азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев сегодня вступит в борьбу на XXV зимних Олимпийских играх в Италии. Как сообщает Day.Az, он испытает свои силы в короткой программе по фигурному катанию. Соревнования, которые пройдут на арене Mediolanum Forum в Милане, начнутся в 18:30 по бакинскому времени.
Другая наша представительница - горнолыжница Анастасия Папатома 15 февраля продемонстрирует свои навыки в гигантском слаломе (giant slalom), а тремя днями позже - в слаломе. Эти соревнования пройдут в Кортина-д'Ампеццо, известном горнолыжном курорте Италии.
Отметим, что зимние Олимпийские игры "Милан - Кортина-2026" завершатся 22 февраля.
