Стратегический выбор Вашингтона

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня в Баку прибывает вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Это событие - официальное признание той роли, которую Азербайджан уже занял в новой региональной и глобальной архитектуре. В мировой политике подобные визиты всегда являются сигналом. И сигнал этот ясен: для Вашингтона Баку - один из ключевых партнеров и важный элемент региональной стабильности.

Впервые в истории страну посещает действующий вице-президент США. Такой шаг всегда является политическим маркером. Он означает доверие, интерес и готовность к системному диалогу. Это демонстрация того, что Баку сегодня находится в числе государств, с которыми в Белом доме говорят языком стратегического партнерства

Не случайно визит сопровождается представительной делегацией. Вместе с вице-президентом в Баку прибывает заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг. Экономический блок с самого начала вынесен в центр повестки, и это отражает реальный вектор двусторонних отношений.

Еще до приезда Вэнса в Баку уже находилась делегация Торговой палаты США во главе со старшим главным вице-президентом по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Хушем Чокси. Накануне делегацию принял Президент Ильхам Алиев. Состав делегации говорит сам за себя. Среди участников - Apple, ExxonMobil, bp, Boeing Global, Meta, Wabtec, Visa, Mastercard, Shell International, Baker Hughes, Honeywell, J.P. Morgan, Ericsson AB, Marriott, Motorola Solutions и другие корпорации глобального уровня.

Американский бизнес пришел в Баку с четким пониманием перспектив. Американский бизнес рассматривает Азербайджан как надежную точку опоры, как страну, где слово государства имеет цену, а стратегические договоренности соблюдаются десятилетиями.

Такое доверие не возникает само по себе. Это результат многолетней стратегии, выстроенной Президентом Ильхамом Алиевым. За последние годы Азербайджан окончательно утвердился как самостоятельный центр силы, государство, которое не просит гарантий, а само их создает. Регион, десятилетиями находившийся в состоянии конфликта и неопределенности, получил шанс на развитие благодаря Азербайджану, который положил конец оккупации своих земель и создал условия для мира.

Именно Азербайджан, а не внешние посредники, создал условия для новой реальности. Инвесторы и партнеры это прекрасно понимают. Об этом говорил Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с американскими бизнесменами:

"Мы привлекли огромные инвестиции. Если вы посмотрите на размер страны и численность населения, 350 миллиардов инвестиций за последние два десятилетия - это действительно много. И, как мы все знаем, инвестиции являются главной движущей силой развития любой страны. Мы и наше законодательство всегда были открыты для иностранных инвестиций. В том числе и в подписанном 30 лет назад соглашении о долевом разделе продукции ни одного слова не было изменено. Я знаю, что подобное встречается далеко не везде в мире. Иногда в ходе переговоров идут на некоторые уступки, а потом хотят их пересмотреть. Здесь такого никогда не случалось, потому что мы были абсолютно уверены: доверие необходимо выстраивать, особенно в стране, которая, как я уже упоминал, находилась в крайне тяжелом положении в начале 1990-х годов. Доверие нужно выстраивать годами, и всего один неверный шаг может его разрушить. Так что нам повезло, что мы не совершили такого неверного шага. Напротив, сегодня число компаний, работающих с нами, продолжает расти".

Накануне визита Вэнса в Министерстве экономики Азербайджана также прошел круглый стол с участием американской делегации. Представители компаний подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества. Кроме того, Хуш Чокси лично пригласил Президента Ильхама Алиева в Нью-Йорк "хотя бы на один день" для отдельного бизнес-диалога, подчеркнув готовность американской стороны обеспечить для этого все условия. Это ли не показатель.

Экономическая привлекательность Азербайджана базируется на конкретных факторах. Прежде всего, это география и инфраструктура. Нефте- и газопроводы, железные дороги, энергетические линии, построенные в сложные периоды, сегодня формируют устойчивый каркас связности между Востоком и Западом. Азербайджан воспринимается как транспортный и логистический мост, с чем согласны и в США, и в Европе, и в Китае.

Отдельного внимания заслуживает энергетика. В стране имеются значительные объемы электроэнергии, которые пока не потребляются и не экспортируются. Речь идет примерно о двух гигаваттах доступной мощности. В более широком регионе Азербайджан остается единственной страной, полностью обеспечивающей себя всеми видами энергоресурсов. Нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимия, электроэнергия не только покрывают внутренние потребности, но и поставляются на внешние рынки. Сегодня азербайджанский газ по трубопроводам поступает в шестнадцать стран, что делает страну мировым лидером по охвату трубопроводного экспорта.

Транспортная инфраструктура также последовательно развивается. Бакинский порт способен обрабатывать до 15 миллионов тонн грузов в год, а после расширения эта цифра вырастет до 25 миллионов. Железные дороги модернизируются, строится новая линия через Армению, которая станет продолжением Среднего коридора. В стране действует девять международных аэропортов и одна из крупнейших в регионе грузовых авиакомпаний. В совокупности это создает уникальные возможности для региональной связности.

Опыт Азербайджана в реализации сложных международных проектов особенно ценен. Строительство трубопроводов протяженностью в тысячи километров, проходящих через горы, море и несколько государств, требует не только инженерных решений, но и выверенной дипломатии. Такой опыт в регионе есть только у Баку.

Политическая часть визита Джей Ди Вэнса сосредоточена на продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и реализации инициативы TRIPP, известной как "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". Азербайджан уже предпринял практические шаги, создав необходимую инфраструктуру на своей территории. Армения в последние месяцы также перешла от заявлений к действиям, что делает визит Вэнса важным стимулом для дальнейшего продвижения процесса.

Для Еревана этот проект открывает реальный выход из многолетней экономической изоляции. При этом именно Азербайджан, несмотря на тридцать лет оккупации и агрессии, первым предложил мир после восстановления суверенитета. Сегодня Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению и начал поставки нефтепродуктов, закладывая основы экономического взаимодействия.

На этом фоне заявление Вэнса в Ереване о намерении США инвестировать в TRIPP до 9 миллиардов долларов выглядит логичным продолжением уже идущего процесса.

Фактически TRIPP институционализирует и ускоряет реализацию Зангезурского коридора, инициативы, изначально предложенной Азербайджаном. На своей территории Баку уже находится на продвинутой стадии работ. Автомобильная дорога готова почти на 95 процентов, железная дорога примерно на 70 процентов. В Нахчыване подготовлено около 190 километров автодорожной инфраструктуры. Новые железнодорожные линии планируется завершить в течение двух лет. Пропускная способность маршрута достигнет 15 миллионов тонн грузов в год.

Сегодня Азербайджан сочетает экономическое развитие с социальной стабильностью, что создало предсказуемую и устойчивую модель. Следующий этап связан с цифровой трансформацией, искусственным интеллектом, дата-центрами. Именно эти направления сейчас находятся в центре диалога между Баку и Вашингтоном. Подготовительная работа уже проведена, и ключевая роль здесь отводится сотрудничеству с американскими технологическими лидерами.

Президент Ильхам Алиев четко обозначил философию этого курса:

"Я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния - он будет пространством сотрудничества. Здесь найдется достаточно места для всех, и, конечно, повестка развития страны показывает, что мы были на правильном пути. Сегодня, как я уже говорил, отношения с Соединенными Штатами вступают в новую, абсолютно фантастическую эру. Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями".

Баку демонстрирует, что национальные интересы могут идти рука об руку с глобальными партнерствами, а экономическое развитие - с социальной стабильностью. Страна превратилась в надежный центр силы, транспортный и энергетический хаб между Востоком и Западом, способный реализовывать масштабные международные проекты, от инфраструктуры и энергетики до цифровой трансформации и высоких технологий.

Фактор личности Президента Ильхама Алиева сыграл определяющую роль в формировании этой реальности. Благодаря стратегическому видению главы государства Азербайджан выстроил уникальную экономическую модель: сочетание стабильной государственной поддержки, защиты инвестиций, предсказуемой политики и долгосрочной стабильности создает условия, которых мало где можно встретить в нашем регионе. Именно эти факторы привлекают американские компании, готовые вкладывать в страну десятки миллиардов долларов, уверенные в надежности и долговечности своих вложений.

Азербайджан предлагает решения там, где годами существовали тупики, и создает коридоры развития там, где ранее были линии разлома. Именно поэтому вокруг Баку сегодня выстраивается широкая коалиция интересов - от глобального бизнеса до ведущих мировых центров силы.