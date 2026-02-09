Скончался Фазаил Агамалы

Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в соцсетях депутат Сабина Салманова.

Фазаил Агамалы родился 26 августа 1947 года. В 1965 году окончил среднюю школу Дастагирд. С 1966 по 1971 год учился на историческом факультете Бакинского государственного университета.

В 1972 году поступил в аспирантуру Бакинского государственного университета, а в 1980 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

Фазаил Агамалы был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана I, II, III, IV, V и VI созывов.