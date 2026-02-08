ЕС приветствует позитивные шаги в азербайджано-армянском мирном процессе.

Как передает Day.Az, об этом написала на своей странице в в социальной сети X специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

"Завершен очередной раунд содержательных консультаций в Баку (15-16 января) и Ереване (5-6 февраля) с ключевыми высокопоставленными представителями Азербайджана и Армении.

Основное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству ЕС с Азербайджаном и Арменией, мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, возможностям двустороннего и регионального взаимодействия, нормализации отношений между Арменией и Турцией, широкой повестке транспортной и коммуникационной связанности, включая инициативу TRIPP, а также гуманитарным вопросам - в частности, разминированию и поиску пропавших без вести.

Были приветствованы продолжающиеся позитивные шаги в армяно-азербайджанском мирном процессе и определены несколько направлений, по которым Европейский союз намерен продолжить и расширить поддержку, в том числе в сфере транспортной связности в направлении Нахчывана и за его пределами", - написала она.