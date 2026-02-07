В Азербайджане изменились цены на мобильные телефоны

Себестоимость некоторых мобильных телефонов, импортируемых в страну, выросла в несколько раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, предприниматель Акшин Мамедзаде, занимающийся импортом мобильных телефонов, отметил, что работает в этой сфере уже много лет, однако вступившие в силу в этом году изменения в законодательстве значительно усложнили его деятельность. По его словам, ранее кнопочный мобильный телефон, закупаемый за 8 манатов 50 гяпиков, с учетом таможенных и акцизных сборов обходился в 15-16 манатов. После последних изменений в законе его стоимость превышает 40 манатов.

Мамедзаде подчеркнул, что новые нормы законодательства особенно сильно влияют на розничные цены мобильных телефонов стоимостью ниже 200 манатов. В связи с этим он считает более целесообразным пересмотреть подход к применению тарифа в 20 манатов и рассчитывать НДС в зависимости от ценовой категории телефонов.