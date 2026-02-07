https://news.day.az/world/1814534.html В Польше объявили в розыск экс-министра юстиции Польские прокуроры объявили в розыск бывшего министра юстиции Збигнева Зиобро, получившего политическое убежище в Венгрии. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши. "Сегодня прокурор выдал ордер на розыск подозреваемого Збигнева Зиобро", - говорится в заявлении.
