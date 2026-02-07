В Польше объявили в розыск экс-министра юстиции

Польские прокуроры объявили в розыск бывшего министра юстиции Збигнева Зиобро, получившего политическое убежище в Венгрии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши.

"Сегодня прокурор выдал ордер на розыск подозреваемого Збигнева Зиобро", - говорится в заявлении.

Суд района Мокотов в Варшаве постановил арестовать бывшего министра юстиции на 90 дней.

Ранее прокуратура Польши выдвинула против политика, члена оппозиционной партии "Право и справедливость", 26 обвинений, включая руководство преступной группой.

Власти Венгрии предоставили Зиобро и его супруге политическое убежище в декабре 2025 года.