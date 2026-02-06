Вот как ученик пронес оружие в бакинский лицей

Как мы уже сообщали, сегодня в бакинском лицее "Идрак" произошел вооруженный инцидент. Так, ученик 10-го класса выстрелил в своего учителя из охотничьего ружья. В результате выстрела 29-летняя учительница Шахла Камилова получила ранения.

Как сообщает Day.Az, в сеть попали кадры, на которых видно, как ученик, совершивший преступление, заходит в лицей.

На видео заметно, что школьник пронес оружие в спортивной сумке.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.