Вот как ученик пронес оружие в бакинский лицей - ВИДЕО
Как мы уже сообщали, сегодня в бакинском лицее "Идрак" произошел вооруженный инцидент. Так, ученик 10-го класса выстрелил в своего учителя из охотничьего ружья. В результате выстрела 29-летняя учительница Шахла Камилова получила ранения.
Как сообщает Day.Az, в сеть попали кадры, на которых видно, как ученик, совершивший преступление, заходит в лицей.
На видео заметно, что школьник пронес оружие в спортивной сумке.
Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.
