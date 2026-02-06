В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях депутата Госдумы РФ Константина Затулина по поводу судебного процесса над армянскими гражданами в Баку.

Day.Az представляет публикацию:

Ой, Затулин, ой, с*кин сын! Опять настрочил записульку... Как же старался!!! Правда, слова путались под ногами, мысли вяло плелись, а логика вообще решила взять отпуск. Но рука всё равно писала...

Причина понятна как божий день! Старые запасы армянского коньяка в закромах подошли к концу, а аромат хороваца начал преследовать его даже во сне. Когда в желудке пусто, а в душе - тоска по "былому величию" и гостеприимным застольям, рука сама тянется к перу, а перо - к бумаге, чтобы нацарапать очередной опус.

Думаю, что наблюдать за этим процессом - одно удовольствие. Это же настоящий мастер-класс по политической эквилибристике: одной рукой он вытирает слюнки, вспоминая жирные куски мяса, а другой - судорожно строчит про суд в Баку и "сепаратистов". Сразу видно - человек делом занят! Пока другие пытаются разобраться в реальности, наш герой строит трибуналы в воображении, видимо, надеясь, что за усердие ему хотя бы виртуальную тарелку шашлыка поднесут.

Да, Костик снова в седле - вернее, на осле - и старательно защищает тех, кого нормальные люди предпочитают видеть только за решёткой. Он, видимо, надеется, что если долго и нудно путать грешное с праведным, то реальность прогнётся под тяжестью его демагогии.

Но увы - чернила кончаются, а бесплатный фуршет в этой жизни явно подошёл к десерту. Пишите, Константин Фёдорович, бумага всё стерпит. В России бумажная промышленность ещё не сдохла - запасов хватит на любой полёт вашей мысли.