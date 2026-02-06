Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана

6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

