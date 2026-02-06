https://news.day.az/officialchronicle/1814393.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана - ФОТО 6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством министра поддержки обороны и вооруженных сил Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
