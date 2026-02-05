Трамп выступил за разработку нового соглашения вместо ДСНВ

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что вместо продления действия Договора СНВ считает нужным работать над новым долгосрочным соглашением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать новый ДСНВ - сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается", - отметил американский президент.

До этого сообщалось, что срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме сообщили, что Трамп примет решение о дальнейших шагах по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times также писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.