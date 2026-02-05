https://news.day.az/politics/1814200.html Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы В Бакинском военном суде оглашается приговор обвиняемым в рамках продолжающегося судебного процесса по делу граждан Армении. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно приговору, обвиняемый Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы. Новость обновляется
Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы
В Бакинском военном суде оглашается приговор обвиняемым в рамках продолжающегося судебного процесса по делу граждан Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно приговору, обвиняемый Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре