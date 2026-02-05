Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы

В Бакинском военном суде оглашается приговор обвиняемым в рамках продолжающегося судебного процесса по делу граждан Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно приговору, обвиняемый Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы.

