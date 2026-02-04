В m10 объяснили ситуацию с перебоями в работе приложения

Платформа m10 всегда ставит в приоритет безопасность средств пользователей, прозрачность операций и стабильность работы платформы. Она ориентирована на предоставление стабильного и надежного сервиса, защиту операций пользователей и обеспечение полной конфиденциальности данных.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в m10 в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что 3 февраля на платформе m10 было зафиксировано поступление определенных сумм средств на счета некоторых пользователей от мерчантов иностранного происхождения:

"В соответствии с требованиями безопасности и регулирования указанные счета были временно заморожены. В настоящее время вопрос расследуется соответствующими командами m10 в рамках внутренних процедур. После завершения проверки будут приняты необходимые меры в соответствии с ее результатами. В связи с этим в работе приложения m10 возникла временная приостановка, однако сейчас все операции полностью восстановлены.

Приносим извинения нашим пользователям за возникшие неудобства и благодарим за понимание и доверие. Мы и дальше будем ставить в приоритет безопасность средств пользователей, прозрачность операций и стабильность платформы", - добавили в компании.

Отметим, что сегодня утром использование платформы m10 было невозможно - пользователи сталкивались с трудностями при входе в приложение и выполнении операций.