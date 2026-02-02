Тюркский мир занимает особое место во внешней политике Турции

Тюркский мир, с его весомой силой и потенциалом, занимает особое место во внешней политике Турции. Мы стремимся использовать этот огромный потенциал наилучшим образом для нашей страны.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он акцентировал внимание на значимости запланированного к проведению в Турции 13-го саммита Организации тюркских государств.

Турецкий лидер коснулся итогов состоявшегося визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Анкару. "Ташкент одним из первых пришел на помощь Турции на фоне разрушительных последствий землетрясений 2023 года", - напомнил Президент Эрдоган, отметив, что за последние 10 лет объем двусторонней торговли с Узбекистаном утроился.

Глава государства привлек внимание и к кризисным ситуациям в регионе, где расположена Турция.

"Сегодня мы внимательно отслеживаем критические процессы в Сирии и Иране и прекрасно осознаем, что не можем быть в безопасности при наличии конфликтов у наших границ", - сказал он.