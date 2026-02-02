В Азербайджане меняют правила оказания онкологического лечения

В Азербайджане обследование и лечение онкологических заболеваний будет осуществляться также в частных медицинских учреждениях.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "Об онкологической помощи", который был обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, онкологическая помощь будет оказываться в специализированных государственных медицинских учреждениях, а также в частных клиниках, получивших лицензию в соответствии с Законом "О лицензиях и разрешениях".

Отмечается, что оплата медицинских услуг в частных медучреждениях будет осуществляться на основании договоров с пациентами, страховыми компаниями в рамках обязательного и добровольного медицинского страхования, а также благотворительных программ. Тарифы на услуги будут определяться по соглашению сторон.

Экстренная медицинская помощь, независимо от наличия договора, будет оплачиваться за счёт средств обязательного медицинского страхования. При этом платежи на сумму свыше 500 манатов будут осуществляться исключительно в безналичной форме.

В обосновании изменений указывается, что действующее законодательство ограничивает оказание онкологической помощи только государственными учреждениями, несмотря на наличие в стране частных клиник с современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Принятие поправок направлено на расширение выбора для пациентов и снижение необходимости обращения за лечением за рубеж.

Законопроект был принят в первом чтении.