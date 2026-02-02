Microsoft признала ошибку в обновлении Windows 11

Microsoft разъяснила причины сбоев загрузки Windows 11, с которыми столкнулись пользователи после установки январских обновлений. Проблема связана с некорректными попытками установки декабрьского патча безопасности 2025 года, из-за которых часть систем осталась в поврежденном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bleeping Computer.

Первые сообщения о сбоях появились в начале января после выхода обновления KB5074109 в рамках Patch Tuesday. Пользователи Windows 11 версий 24H2 и 25H2 жаловались, что после установки обновления система переставала загружаться, выдавая ошибку UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

В Microsoft пояснили, что риск возникновения проблемы сохранялся на устройствах, где в декабре произошел сбой при установке обновления безопасности и последующий откат не восстановил систему полностью. Повторные попытки обновления в таком состоянии могли привести к критической ошибке загрузки.

Компания заявила, что готовит частичное решение, направленное на предотвращение аналогичных ситуаций на других устройствах. При этом оно не сможет восстановить системы, которые уже столкнулись с ошибкой.

Microsoft продолжает расследование причин, по которым декабрьское обновление не устанавливалось корректно на ряде компьютеров.