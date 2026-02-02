https://news.day.az/society/1813442.html Зимние каникулы в школах завершились Сегодня зимние каникулы в школах страны официально завершились. Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением Кабинета Министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", с 27 января в общеобразовательных учреждениях начались зимние каникулы 2025-2026 учебного года.
Каникулы продолжались с 27 по 31 января и составили пять дней. Данное решение также распространяется на подготовительные группы при общеобразовательных учреждениях.
Отметим, что в школах, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, первый учебный день после каникул - 2 февраля.
