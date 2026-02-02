Зимние каникулы в школах завершились

Сегодня зимние каникулы в школах страны официально завершились.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением Кабинета Министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", с 27 января в общеобразовательных учреждениях начались зимние каникулы 2025-2026 учебного года.

Каникулы продолжались с 27 по 31 января и составили пять дней. Данное решение также распространяется на подготовительные группы при общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что в школах, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, первый учебный день после каникул - 2 февраля.