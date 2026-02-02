Роналду отказал "Аль-Наср"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказывается играть за саудовский "Аль-Наср".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно A Bola.

По информации источника, форвард недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. В частности, Роналду не устраивает объем инвестиций, поступающих в команду.

На данный момент Роналду планирует пропустить матч чемпионата страны против "Аль-Рияда". Встреча пройдет 2 февраля.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Португалец пять раз выигрывал "Золотой мяч" и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.