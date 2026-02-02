Более 30 авиакомпаний уже подключили Starlink

Starlink стремительно расширяет присутствие в небе: к сервису спутникового интернета для пассажиров подключились 34 авиакомпании по всему миру, из которых 21 подписали соглашения всего за последние три месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, среди новых участников - Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Gulf Air, ITA Airways, Lufthansa и SWISS.

Ранее к системе присоединились крупные перевозчики, включая Air France, British Airways, Emirates, Korean Air, Virgin Atlantic и United Airlines.

Полный список доступен по ссылке.

Сервис позволяет пассажирам оставаться онлайн во время полета, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное соединение на дальних маршрутах.