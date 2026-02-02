Январь оказался теплее обычного в Азербайджане

В январе 2026 года на территории Азербайджана температура воздуха в течение 19 дней была выше климатической нормы (на 0,9-8,8 °C), 10 дней - ниже нормы (на 0,7-1,9 °C), а в течение 2 дней соответствовала норме. Среднемесячная температура составила плюс 6,2 °C, что на 1,8 °C выше климатической нормы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, максимальное отклонение от нормы в январе было зафиксировано 12 января. В этот день максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове (Сумгайыт) достигла +21 °C, а в регионах (Астара) - до +23 °C. Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове была отмечена 22 января и составила - 1,5 °C (Баку, Маштага), а в высокогорных районах 16 января мороз усиливался до - 22 °C (Шахдаг).

"В отдельные дни января наблюдалась переменчивая погода с осадками: местами выпадал мокрый снег и снег, в некоторых районах осадки носили ливневой, интенсивный и сильный характер. В целом по регионам 25 дней были с осадками. Наибольшее количество осадков - 271 % месячной нормы - пришлось на Лянкяран-Астаринскую зону (128,2-206,4 мм), а 205 % месячной нормы - на Баку и Абшеронский полуостров (Бина - 48,1 мм). В результате снегопадов максимальная высота снежного покрова в Лерике достигла 116 см", - отметил Махмудов.

Он также сообщил, что в отдельные дни января из-за ветреной погоды было объявлено 10 предупреждений (желтого и оранжевого уровня). В Баку и на Абшеронском полуострове ветреная погода наблюдалась 17 дней, в регионах - 20 дней, при этом максимальная скорость ветра достигала 28 м/с в Баку и на Абшероне и до 26 м/с в регионах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az