Пожар в гостинице в Загатале, есть пострадавший
В Загатальском районе в гостинице произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ночью в гостинице "Zaqatala Hotel" на проспекте Гейдара Алиева города Загатала произошел пожар. Пожар вспыхнул на первом этаже здания, в части, где расположены баня и сауна. Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Загатальского районного управления Государственной пожарной охраны.
Распространение огня было оперативно предотвращено. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 150 кв. м.
Во время пожара один человек получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.
По данному факту проводится расследование.
