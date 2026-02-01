В Загатальском районе в гостинице произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ночью в гостинице "Zaqatala Hotel" на проспекте Гейдара Алиева города Загатала произошел пожар. Пожар вспыхнул на первом этаже здания, в части, где расположены баня и сауна. Для тушения пожара на место были привлечены техника и личный состав Загатальского районного управления Государственной пожарной охраны.

Распространение огня было оперативно предотвращено. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 150 кв. м.

Во время пожара один человек получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту проводится расследование.