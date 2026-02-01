Временный поверенный США по Венесуэле прибыла в Каракас

Назначенный Госдепартаментом временный поверенный в делах США, ответственный за Венесуэлу, Лора Догу прибыла в Каракас для урегулирования существующих разногласий между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Каракасе мы приняли американского дипломата Лору Догу, посланницу США, в рамках рабочей повестки дня между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенными Штатами Америки, направленной на разработку плана действий по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал в своем Telegram-канале министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто. Он отметил, что стороны обсудят вопросы урегулирования существующих разногласий путем дипломатического диалога на основе взаимного уважения и международного права.

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой Боливарианской Республики. Вместе с тем, Вашингтон заявил о продолжении дипломатических отношений с администрацией якобы "легитимного" президента Гуайдо и открыл в Колумбии представительство временного поверенного в делах Венесуэлы. В январе 2026 года на эту должность назначена Лора Догу, которая ранее была послом США в Гондурасе и Никарагуа.