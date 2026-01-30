Маск призвал требовать удостоверение личности для голосования на выборах в США

Илон Маск заявил, что США должны требовать у своих граждан удостоверение личности для участия в голосовании на выборах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Америка должна требовать предъявление удостоверения личности для голосования. Это очевидно", - написал Маск в X. Этими словами Маск ответил на сообщение пользователя сети, приведшего список из более чем 100 стран, где введена идентификация для голосования. США в этот список не вошли.

Дональд Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в некоторых штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены.

Во многих американских штатах, где у власти республиканцы, в последние годы предпринимаются попытки ужесточить надзор при проведении голосования. Демократы обычно критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении ради своих политических интересов затруднить процесс голосования.