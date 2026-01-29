В Турции задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана

В Турции было установлено местонахождение гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.

Как сообщили Day.Az в МВД, разыскиваемый по уголовному делу, возбужденному по статье о краже, Будагов Озан Чингиз оглу был задержан по каналам Интерпола по запросу Газахского районного отдела полиции.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола МВД Азербайджана совместно с соответствующими структурами принимает меры по доставке обвиняемого в страну.