В одном из поселков Баку не будет газа

В одном из поселков Баку будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз". Согласно информации, в связи с переносом газовых линий в поселке Гала Хазарского района, с 10:00 28 января газоснабжение жилого массива "Станция Гала" будет временно приостановлено.