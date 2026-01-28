Эрдоган и Трамп обсудили деятельность Совета мира по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, ситуация в Сирии, деятельность Совета мира по Газе, а также региональные и глобальные процессы.

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Сирии и полного выполнения соглашения об интеграции, отметив, что Турция внимательно следит за процессом совместно с властями США и Сирии.

Напомним, что 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом.