Сахиба Гафарова пригласила членов Азиатской парламентской ассамблеи к участию в WUF13

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), отметила значение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае текущего года в Баку.

Как сообщает Day.Az, Сахиба Гафарова подчеркнула, что устойчивое городское развитие тесно связано с глобальной повесткой развития.

Она пригласила все страны - члены АПА к активному участию в данном форуме.