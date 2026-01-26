https://news.day.az/economy/1812079.html Сахиба Гафарова пригласила членов Азиатской парламентской ассамблеи к участию в WUF13 Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), отметила значение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае текущего года в Баку.
Как сообщает Day.Az, Сахиба Гафарова подчеркнула, что устойчивое городское развитие тесно связано с глобальной повесткой развития.
Она пригласила все страны - члены АПА к активному участию в данном форуме.
