"Манчестер Юнайтед" заинтересован в форварде "Челси"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Лиам Делап.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на The Independent.

Манкунианцы считают 22-летнего футболиста подходящим игроком под свой игровой стиль.

По информации источника, в "Манчестер Юнайтед" внимательно оценивают положение Делапа в "Челси", который минувшим летом перешел в лондонский клуб из "Ипсвич". Отмечается, что в стане "красных дьяволов" обсуждают, не сожалеет ли форвард о выборе в пользу "синих", учитывая высокую конкуренцию в атакующей линии из-за регулярных трансферов клуба.

В текущем сезоне Делап провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2031 года, а рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.