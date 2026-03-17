UNEP о возможностях "зеленого" роста и климатической устойчивости в Азербайджане

Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития "зелёной" экономики, в том числе благодаря возможностям в сфере возобновляемой энергетики, устойчивого транспорта и циркулярных экономических моделей.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил директор Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде Арнольд Крайльхубер.

"Азербайджан играет значительную роль в более широком регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. Хотя именно углеводороды обеспечивали экономический рост страны, Азербайджан планирует диверсифицировать свою экономику. Инвестиции в возобновляемую энергетику, транспортную инфраструктуру и цифровизацию способны ещё больше усилить его стратегическое географическое положение как связующего звена между Европой и Азией, а также способствовать получению экономических, социальных и экологических выгод при поддержке долгосрочных целей развития", - сказал он.

По его словам, несколько секторов в Азербайджане обладают значительным потенциалом. "Возобновляемая энергетика выделяется благодаря значительным ресурсам солнечной и ветровой энергии, особенно в прикаспийских районах. Инвестиции в "зелёный" транспорт и логистику, развитие устойчивых портов и железных дорог также могут способствовать низкоуглеродной торговле", - сказал А. Крайльхубер.

Он отметил, что в целом существует потенциал для продвижения и стимулирования более циркулярных экономических моделей, которые могут сократить объёмы образования отходов и улучшить управление ими, например, через развитие систем переработки, сокращение использования пластика и внедрение механизмов расширенной ответственности производителей.

"Климатически устойчивое сельское хозяйство, восстановление почв и эффективное орошение входят в число устойчивых методов сельского хозяйства и управления земельными ресурсами, которые могут помочь снизить деградацию земель и опустынивание. Кроме того, восстановление экосистем и природоориентированные решения могут обеспечить защиту побережий и водно-болотных угодий, восстановление лесных ландшафтов, а также способствовать адаптации к изменению климата и снижению рисков наводнений и засух.

UNEP, как член страновой команды ООН в Азербайджане, работает в тесном сотрудничестве с другими структурами ООН и правительством страны.

В этом контексте UNEP будет содействовать продвижению защиты экосистем и климатической устойчивости, "зелёного" роста и справедливого перехода как стратегического национального приоритета", - добавил А. Крайльхубер.

Он подчеркнул, что для реализации этих задач к 2030 году UNEP готов поддерживать Азербайджан в области укрепления национальной политики и институционального потенциала, направленных на повышение готовности, реагирования и устойчивости к климатическим и экологическим рискам на основе данных в ключевых секторах.

"Такие меры включают усиление систем оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, а также совершенствование мониторинга и отчётности по промышленным выбросам в соответствии с международными стандартами.

Это, в свою очередь, поможет продвигать более чистые производственные технологии, повышение энергоэффективности и ответственное управление водными ресурсами, особенно в добывающих отраслях промышленности. Контроль загрязнения и управление химическими веществами, включая отслеживание опасных отходов, также имеют ключевое значение.

Кроме того, участие частного сектора может включать раскрытие экологической информации компаниями, развитие практик ESG (экологического, социального и корпоративного управления), а также использование механизмов ценообразования на углерод или внутреннего учёта углеродных выбросов. Эти усилия должны сопровождаться повышением квалификации как регуляторов, так и представителей промышленности", - заявил А. Крайльхубер.

Он отметил, что Азербайджан, как и любая другая страна, должен выбрать собственный путь к устойчивому развитию, исходя из своих ресурсов, потребностей и видения будущего.

"Опираясь на наследие Азербайджана как страны-организатора климатической конференции COP29, этот путь может включать ускоренное внедрение возобновляемой энергетики через благоприятную политику и партнёрства с частным сектором, а также интеграцию климатических целей в национальные стратегии развития.

Также можно рассмотреть расширение инструментов "зелёного" финансирования, таких как "зелёные" облигации, смешанное финансирование и климатические фонды, а также развитие систем данных по выбросам, состоянию экосистем и загрязнению.

Кроме того, поддержка инноваций и малых и средних предприятий в сфере чистых технологий, а также развитие государственно-частных партнёрств для решений в области циркулярной экономики могут способствовать "зелёному" росту", - отметил А. Крайльхубер.

По его словам, UNEP также поддерживает прикаспийские государства в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря и поэтому призывает к дальнейшему укреплению регионального сотрудничества по вопросам общих экосистем.

"Наконец, для того чтобы население Азербайджана всё больше получало выгоды от инклюзивного "зелёного" роста, сохранённых экосистем и климатической устойчивости, важно, чтобы национальная политика соответствовала долгосрочным целям устойчивого развития и экологическим задачам, поставленным Азербайджаном, в том числе в рамках его национально определяемых вкладов по Парижскому соглашению и других многосторонних экологических соглашений, участником которых является страна", - заключил А. Крайльхубер.