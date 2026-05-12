В некоторых частях поселка Баладжары не будет света

Сегодня в некоторых частях поселка Баладжары Бинагадинского района Баку ожидаются перебои в электроснабжении.

Об этом Day.Az сообщили в "Азеришыг".

Сообщается, что на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ, отходящей от подстанции №80 (35/6 кВ), расположенной в зоне обслуживания Баладжарского управления по энергоснабжению и продаже, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 13:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии в правой части дороги, ведущей в поселок Сулутепе и Ходжасан , а также в новом жилом массиве на улице Руслана Аллахвердиева.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.