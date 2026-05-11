Нефть растет в цене

На мировых товарных рынках продолжается рост цен на нефть.

Как сообщает Day.Az, на лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,25%, или на 4,30 доллара США, - до 105,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEX цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 4,73%, или на 4,51 доллара, достигнув 99,93 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть связан с новым витком геополитической напряжённости между США и Ираном, а также ожиданиями увеличения рисков поставок на Ближнем Востоке.