Президент Ильхам Алиев заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel в городе Зангилан

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel в городе Зангилан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проектный руководитель ООО PMD Group Кямиль Алиев проинформировал главу государства о предстоящих работах.

Было отмечено, что территория отеля составит 1,5 гектара. Здесь одновременно смогут разместиться 241 человек. Всего в отеле будет 116 номеров. В здании будут созданы ресторан, многофункциональные конференц-залы, спортзал и открытая терраса. В новом отеле работой будут обеспечены в целом 120 человек.

