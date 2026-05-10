В Туркменистане отмечена 103-й годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана посольство Азербайджана в Туркменистане провело мероприятие на тему "Азербайджан-Туркменистан: братские и стратегические отношения сотрудничества", посвящённое 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В начале участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, расположенной в холле Института и отражающей внешнеполитический курс Национального лидера Гейдара Алиева, а также отношения между Азербайджаном и Туркменистаном.

Позднее в актовом зале учебного заведения был продемонстрирован видеоролик, посвящённый жизни Национального лидера Гейдара Алиева и о визите в Азербайджан Национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках мероприятия посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил с лекцией на тему "Азербайджан-Туркменистан: братское и стратегическое сотрудничество".

В своём выступлении посол уделил особое внимание внешнеполитическому курсу Национального лидера Гейдара Алиева, а также историко-стратегическим основам отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Было отмечено, что во внешнеполитическом курсе Национального лидера Гейдара Алиева большое стратегическое значение имели отношения со странами региона, особенно с братскими государствами, которые разделяют общие исторические и моральные ценности. В этой связи отношения с братским Туркменистаном являлись одним из ключевых направлений этой политической линии. Гейдар Алиев рассматривал Каспийский регион как место сотрудничества и стабильности, а межгосударственное доверие считал главным условием. В результате его дальновидной политики азербайджано-туркменские отношения были сформированы на основе принципов взаимного уважения и равноправного партнёрства, был заложен прочный фундамент политического диалога и создана стабильная основа для стратегического сотрудничества. Сегодня существующие отношения на высоком уровне продолжают развиваться в соответствии с этим политическим курсом.

Посол отметил, что "Декларация о стратегическом партнёрстве", подписанная в 2017 году по итогам политического диалога на высоком уровне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, ещё больше укрепила правовые и политические основы взаимоотношений между двумя странами и создала значимую платформу для развития братского и стратегического партнёрства. После подписания этого документа отношения между Азербайджаном и Туркменистаном неуклонно развивались, особенно в последние годы, углублялись и достигли нового этапа развития благодаря политической воле президентов двух стран Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова.

В своём выступлении Гисмет Гезалов подчеркнул, что особое значение в развитии двусторонних отношений имеют проведённые в 2025 году взаимные визиты на высоком уровне, в том числе визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан и Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, Баку, Карабах и Габала. Также было отмечено, что результаты обсуждений и решения, принятые в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в 2025 году, способствовали дальнейшему укреплению сотрудничества в тюркском мире. При этом посол также отметил расширение сотрудничества между нашими странами в различных областях, таких как экономика, энергетика, транспорт, гуманитарная сфера и культура. Особое внимание было уделено стратегическому значению Транскаспийского транспортного коридора и энергетических проектов.

Кроме того, в речи отмечалось, что азербайджано-туркменские отношения динамично развиваются в таких областях, как наука, образование и культура. Взаимные культурные мероприятия, сотрудничество между университетами, в том числе между Азербайджанским университетом ADA и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, а также совместные проекты ещё больше укрепляют связи между народами. В рамках сотрудничества в области науки и образования, а также в рамках программы "Study in Azerbaijan" было подчёркнуто, что специальная стипендиальная программа имени Национального лидера Гейдара Алиева предоставляет гражданам Туркменистана возможность получить образование в Азербайджане на полностью финансируемой основе.

Лекция продолжилась сессией вопросов и ответов, в ходе которой были даны подробные ответы на вопросы студентов.

В мероприятии приняли участие проректор проректор института Гайгысиз Довлетов, преподаватели, студенты, представители СМИ и другие официальные лица.

В завершении, студентам был представлен туркменский перевод сборника стихов "Эпизод вечности" Залимхана Якуба - видного представителя азербайджанской литературы, посвящённого национальному лидеру Гейдару Алиеву.