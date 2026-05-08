В Азербайджане объявили результаты выпускного экзамена

Стали известны результаты выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведенного 12 апреля 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением бланка ответов, перейдя по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2026/netorta/) и введя номер работы, а также номер удостоверяющего личность документа или FIN-код. Узнать номер работы также можно по этой ссылке.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) школьники могут получить и через мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив на номер 7727 код, указанный в экзаменационном пропуске.

Проверка письменных работ (ответов на задания открытого типа) проходила в онлайн-формате. Каждый проверяющий работал удаленно из дома, оценивая задания, которые система случайным образом направляла на его компьютер.

Отмечается, что в процессе онлайн-проверки использовалась технология распознавания лиц, а также были соблюдены все необходимые требования: совершенствование критериев оценки, шифрование работ, участие проверяющих в калибровке перед оцениванием каждого задания, применение системы "seeding" - регулярной отправки заранее подготовленных и откалиброванных вопросов для поддержания внимательности проверяющих, случайное распределение работ системой, анализ экзаменационных протоколов и другие процедуры.