Депутаты Национального собрания Франции не успели в срок рассмотреть законопроект об увеличении оборонного финансирования на €36 млрд до 2030 года.

Большую часть недели парламентарии обсуждали стратегический доклад о перевооружении, не имеющий нормативной силы, и не успели рассмотреть порядка 270 поправок к законопроекту.

Тем не менее депутаты успели проголосовать за статью об увеличении военных расходов до €436 млрд на 2024-2030 годы, что позволит Парижу достичь 2,5% ВВП на оборону. Дополнительно €8,5 млрд выделено на боеприпасы и €2 млрд - на производство БПЛА. Также согласованы статьи о контроле за публикациями бывших спецслужбистов и использовании алгоритмов для анализа интернет-данных.

Ранее высокопоставленный представитель французского правительства сообщил, что Париж израсходовал не менее €1 млрд на реализацию своих целей в ближневосточном регионе за последние два месяца столкновений. Спикер охарактеризовал данные расходы как весьма существенные финансовые вложения.